Gottesdienst bei Kerzenschein und ein „Laufender Adventskran

Der Advent soll eigentlich eine besinnliche Zeit sein. Oft sind die letzten Wochen vor Weihnachten jedoch alles andere als beschaulich. Durch die vielfältigen Anforderungen in Beruf und Familie bleibt vielen kaum noch Zeit zum Durchschnaufen. In den großen Einkaufsmärkten herrscht hektisches Treiben, Geschenke für die Liebsten müssen besorgt werden und in Kindergärten, Vereinen und Firmen jagt eine Weihnachtsfeier die andere. Finden die Menschen in der Adventszeit heute überhaupt noch Zeit und Ruhe, um sich eine kleine Auszeit zu nehmen? Wie und wo gelingt ihnen das? Und welche Rolle spielt die Religion dabei? Das haben wir in dieser Woche einige Passanten auf dem Kitzinger Marktplatz bei unserer aktuellen Umfrage gefragt.