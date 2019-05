Gottesdienst an besonderem Ort

Einen Gottesdienst bei der Feuerwehr organisiert der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) im Dekanat Neustadt/Aisch am Samstag, 1. Juni 2019, in Scheinfeld und führt damit die Reihe „Gottesdienste an besonderen Orten“ fort.

Beginn ist um 15 Uhr auf dem Gelände der Feuerwehr in Scheinfeld (Karl-Lax-Straße 5). Die Besucherinnen und Besucher dürfen gespannt sein, wer und was unter der Schutzausrüstung der Feuerwehr steckt und was sie mit unserem Leben zu tun hat, heißt es in der Mitteilung.

Infos zum Gottesdienst bei der Feuerwehr gibt’s beim BDKJ unter Tel.: (09841) 5311 oder unter www.bdkj-nea.de.