Kitzingen vor 1 Stunde

Gottes Spuren im täglichen Leben suchen

Unter dem Titel "Spurensuche" startet das katholische Dekanat Kitzingen am Dienstag, 7. Mai, um 20 Uhr in der Mauritiuskirche in Wiesentheid eine neue Veranstaltungsreihe. "Das Angebot 'Spurensuche' ist eine Möglichkeit, sich auf den Weg zu machen, um Gottes Spuren mitten im täglichen Leben zu suchen,zu erahnen, zu finden, für sich selbst und im Miteinander - im Gebet, mit Liedern, Stille und Gesprächen", zitiert eine Mitteilung Gemeindereferentin Anette Günther. Die weiteren Stationen der rund einstündigen "Spurensuche", die jeweils um 20 Uhr beginnt, sind am 14. Mai die Augustinerkirche in Dettelbach, am 21. Mai die Kartause in Astheim und am 28. Mai die Kreuzkapelle in Kitzingen.