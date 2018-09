Golf übersehen: Zusammenstoß

Ein Unfall ereignete sich am Freitagnachmittag in Kitzingen. Wie die Polizei mitteilt, übersah ein Audifahrer, der von einer Garagenzufahrt in die Böhmerwaldstraße einfahren wollte, einen Golffahrer, der die Böhmerwaldstraße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Gesamtschaden: über 2600 Euro.