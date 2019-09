Volkach vor 33 Minuten

Golf gerammt



In der Zeit von Samstag, 15 Uhr auf Sonntag, 8 Uhr, ereignete sich im Erlachweg in Volkach ein Verkehrsunfall. Laut Polizeibericht stieß ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten VW-Golf. Dieser wurde an der gesamten linken Fahrzeugseite beschädigt. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher. Bei dem Fahrzeug dürfte es sich laut Spurenlage um einen Pkw mit Anhänger gehandelt haben, teilte die Polizei weiter mit.