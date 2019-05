Volkach vor 2 Stunden

Golf angefahren und geflüchtet

Einen geparkte Golf hat am Sonntagvormittag ein 63-Jähriger Verkehrsteilnehmer auf dem Parkplatz am Bahnhof in Volkach mit seinem Pkw beschädigt, als er in eine Parklücke einfahren wollte. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr er weiter. Das Geschehen wurde von Passanten beobachtet und der Polizei gemeldet. Der entstandene Schaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.