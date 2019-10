Goldene Swing-Episoden mit dem Blue Moon Orchestra

Swing ist nur was für ältere Menschen? Auf keinen Fall! Mit dem Episodical "The Story of the Big Bands" schuf, laut Pressemitteilung, das Blue Moon Orchestra um Bandleader Marco Plitzner eine völlig neue Form des Musiktheaters. Szenische Darstellungen und Musikbeispiele lassen die Goldene Zeit des Swing wieder lebendig werden, heißt es weiter. Einen Blick hinter die Kulissen der Swing-Ära kann man am Sonntag, 27. Oktober, werfen. Dann tritt das Blue Moon Orchestra um 19 Uhr in der Karl-Knauf-Halle in Iphofen auf. Auf der Bühne stehen die Musiker des Blue Moon Orchestra, Sänger und ein Laurel & Hardy-Double. Ein Teil des Erlöses geht an das Kinderhospiz St. Nikolaus. Karten zu 29 Euro (ermäßigt zu 22 Euro) sind in der Tourist Information Iphofen, Tel.: (09323) 870306, E-Mail: tourist@iphofen.de, im Internet unter www.blue-moon-music.de oder zu 32 bzw. 25 Euro an der Abendkasse erhältlich.