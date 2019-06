Biebelried vor 1 Stunde

Goldene Primiz: Pater Weberbauer feiert in seiner Heimat

Vor 50 Jahren feierte Pater Christoph Weberbauer seine sogenannte "Primiz", seine erste heilige Messe als Neupriester in seiner Heimatgemeinde Biebelried. Am vergangenen Sonntag ging der Prior des Augustinerklosters Fährbrück wieder zurück in die St. Johannes Kirche in Biebelried, zu den Wurzeln seiner Familie, um hier mit Pfarrer Gerhard Spöckl und Gemeindereferentin Erika Gerspitzer seine Goldene Primiz zu feiern. Die großen Feierlichkeiten hatten bereits am 26. Mai in der Klosterkirche Fährbrück stattgefunden.