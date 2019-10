Mainbernheim vor 5 Stunden

Goldene Konfirmation in Mainbernheim

Zehn Frauen und sieben Männer gedachten ihrer Konfirmation vor 50 Jahren in der evangelischen St. Johanneskirche in Mainbernheim. Den Festgottesdienst gestaltete Pfarrer Paul Häberlein, wie es in einer Mitteilung heißt. Die Jubilare sind Klaus Orf, Erwin Götz, Werner Bauer, Helmut Hofmann, Werner Ernst, Christoph Scheck, Annerose Kieler, Waltraud Lermig, Therese Müller, Hella Welter, Wolfgang Kraus, Elisabeth Grötsch, Margit Finzel, Ute Rasp, Barbara Hahn, Helga Fricker, Ulrike Mitschke und Reneé Fröhlich.