Goldene Kommunion in Großlangheim

16 ehemalige Kommunionkinder vom Jahrgang 1958/1959 aus Großlangheim, die am 21. April 1968 zur Erstkommunion gegangen sind, feierten Goldene Kommunion. Der Tag begann mit einer Führung am Schwanberg. Danach ging es zum Beisammensein ins Café am Schwanberg. Um 18.30 Uhr feierte man den Dankgottesdienst in der Pfarrkirche St. Jakobus in Großlangheim, wird mitgeteilt. Im Gottesdienst und den Fürbitten gedachte man besonders an einen verstorbenen Schulkameraden und stellte beim anschließenden Friedhofsgang eine Blumenschale auf sein Grab. Am Abend traf man sich auf der Privatfeier eines Mitkommunikanten zum Klassentreffen und gemeinsamen Abendessen und ließ bei guten Gesprächen den Tag in geselliger Runde ausklingen.