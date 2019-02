Goldene Hochzeit im Hause Schramm

50 Jahre sind sie als Eheleute gemeinsam ihren Lebensweg gegangen, am Donnerstag, 31. Januar, feierten Gabi und Klaus Schramm aus Neuses am Berg Goldene Hochzeit. Eine der ersten Gratulantinnen war Dettelbachs Bürgermeisterin Christine Konrad, die bereits am Vormittag mit einem Blumenstrauß vor der Tür des Jubelpaares stand. Bei einer Tasse Tee und einer von der Jubilarin selbst gebackenen Torte berichteten die beiden von wichtigen Stationen aus ihrem langen Eheleben.

Dabei spielte die Bundeswehr für beide eine zentrale Rolle, denn beide waren viele Jahre beim "Bund" beschäftigt. Das Paar lernte sich 1967 in Ebern kennen, wo Klaus Schramm als junger Soldat stationiert war. Noch im gleichen Jahr verlobten sich die beiden. Die kirchliche Hochzeit fand am 1. Februar 1969 in der katholischen Kirche von Ebern statt. Übrigens mit oberhirtlichem Segen, denn das konfessionsverschiedene Paar benötigte für die kirchliche Trauung die Genehmigung des damaligen Würzburger Bischofs Josef Stangl.

Klaus Schramm wurde in den Folgejahren nach Regensburg und Veitshöchheim versetzt, ehe er nach zwölf Jahren die Bundeswehr verließ und die Beamtenlaufbahn einschlug. Er war zunächst im Landratsamt Würzburg, später bis zu seinem Ruhestand im Landratsamt Kitzingen im Einsatz. Sogar 30 Jahre war Gabi Schramm für die Bundeswehr tätig. Sie sorgte im Vorzimmer der Kommandeure der Standorte in Veitshöchheim und später in Volkach für den reibungslosen Ablauf der Dienstgeschäfte. Für ihren Einsatz wurde sie mit dem Ehrenkreuz der Bundeswehr in Gold ausgezeichnet.

1980 begannen die Eheleute mit dem Hausbau, 1981 wurde Sohn Robert geboren. Im Dezember 1983 übersiedelten sie nach Neuses am Berg. Ihre Zeit verbringen die Ruheständler mit gemeinsamen Spaziergängen oder Fahrten nach Nürnberg oder Dresden. Auch die Türkei oder Bad Füssing sind ein beliebtes Ziel der Eheleute. Gefeiert wird im kleinen Kreis mit Freunden und Sohn Robert.