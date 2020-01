Nenzenheim vor 32 Minuten

Goldene Hochzeit im Hause Hansch

Magdalena und Manfred Hansch aus Nenzenheim haben kürzlich ihre Goldene Hochzeit gefeiert. Am 10. Januar 1970 gaben sich die beiden in der Kirche in Willanzheim das Ja-Wort, wo Magdalena Hansch (geborene Endres) aufgewachsen war.