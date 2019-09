Goldene Hochzeit im Hause Fuchs

Gertrud und Oskar Fuchs aus Obervolkach feiern an diesem Freitag, 6. September, das Fest der goldenen Hochzeit. Es gratulieren die Kinder Thomas, Sabine und Sonja mit ihren Partnern sowie fünf Enkel.

Kennengelernt haben sich die beiden aus Obervolkach stammenden Jubilare beim Laienschauspiel der örtlichen Landjugend. „Bei einem Theaterstück hat es zum ersten Mal richtig gefunkt“, erinnert sich Gertrud Fuchs. Am 6. September 1969 wurde in der St. Nikolaus Pfarrkirche Obervolkach geheiratet. Nach der Hochzeit arbeitete das Ehepaar in seinem Landwirtschaftsbetrieb und in den Weinbergen. Mit Leib und Seele waren sie Landwirte und Winzer. Die wenige Freizeit, die ihr Beruf zuließ, nutzten sie alljährlich für ein paar Tage Urlaub mit kleinen und größeren Reisen.

Neben der Arbeit auf dem Hof kümmerte sich Gertrud Fuchs um den Haushalt und nach der Geburt der Kinder um Erziehung und Familie. Ihrem Ehemann lagen die örtlichen Vereine schon immer sehr am Herzen. Als langjähriges Mitglied ist er auch heute noch beim Winzerverein und bei der Feuerwehr geschätzt. Aktiver Sänger ist er beim Gesangverein Frohsinn seit über 50 Jahren. Die Einheimischen kennen ihn seit drei Jahrzehnten als zuverlässigen Feldgeschworenen. Die meiste Zeit davon war er Obmann der Siebener. Verantwortung trug er außerdem als ehrenamtlicher Aufsichtsrat bei der Raiffeisenbank Volkach/Wiesentheid.

Wenn man die Jubilare nach ihren Hobbies fragt, werden die Enkelkinder an erster Stelle genannt. Daneben nimmt man sich Zeit für die Altenpflege und den großen Garten. Fit halten sich Oskar Fuchs und seine Frau Gertrud im Alter mit Schwimmen und Radfahren.