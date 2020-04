Goldene Hochzeit bei Gerda und Erich Maiberger aus Volkach

Gerda und Erich Maiberger aus Volkach sind seit 50 Jahren verheiratet. Zur Goldenen Hochzeit gratulierten ihre Kinder Manuela, Kerstin und Marco mit ihren Familien, darunter drei Enkel. Bürgermeister Peter Kornell übersandte ein Glückwunsch-Schreiben.

Kennengelernt haben sich die Maibergers im Jahr 1968 an der Schiffslände in Volkach. Am 26. März 1970 läuteten für die Volkacherin und den gebürtigen Karlstädter die Hochzeitsglocken. Das junge Paar bezog zunächst eine Wohnung in Karlburg. 1987 zogen sie an die Mainschleife.

Gerda Maiberger, geborene Elflein, wuchs mit vier Geschwistern in Volkach auf. Zwei sind bereits gestorben. Nach dem Schulabschluss bekam die heute 68-Jährige eine Beschäftigung in einem Münchner Haushalt. Dort arbeitete sie bis zur Hochzeit.

Von 1999 bis zur Rente arbeitete sie in einem Volkacher Supermarkt. Ihre Hobbys sind Gartenarbeiten und die Lektüre der Tageszeitung. Gemeinsam mit ihrem Mann wandert sie gern und fährt Fahrrad.

Erich Maiberger ist 1949 in Karlstadt geboren. Seine drei Geschwister sind bereits verstorben. Dem Volksschulabschluss folgte eine Lehre zum Binnenschiffer. Als Steuermann und Matrose war er bis 1973 auf Main, Rhein, Mosel und Neckar unterwegs.

Er machte das Schiffsführerpatent. Bis 1986 arbeitete er als Schiffsführer in einem Kiesbetrieb. Von 1986 bis zu seiner Pensionierung war er bei der Bundeswehr als M-Bootfahrer und Lagerist tätig. Er bildete auch angehende Bootsführer aus.

Im Alter machte er seinen Beruf zur Freizeitbeschäftigung. Als Hobby-Fährmann in Nordheim seit 1987 und in Fahr 2006 ist er bei Einheimischen und Touristen beliebt. Seit 1995 ist er Floßführer bei den Erlebnisfloßfahrten auf dem Altmain. Er ist Gründungsmitglied beim Schifferverein Mittelmain und Mitglied beim Volkacher FC-Bayern-Fanclub.