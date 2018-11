Gold, Silber und Bronze für die Treue zur Firma

Bei der Betriebsversammlung des Kitzinger Unternehmens LZR Lenz-Ziegler-Reifenscheid GmbH betonte Geschäftsführer Hermann Reifenscheid den hohen Stellenwert der regionalen Rohstoffsicherung. Denn müsste Sand und Kies über weite Strecken transportiert werden, würde das die Kosten, die Verkehrs- und Umweltbelastung drastisch erhöhen. Der Firmenchef versprach: „Wir werden weiter für die regionale Kiesversorgung und den Erhalt der Arbeitsplätze unserer Mitarbeiter kämpfen.“ Für die Belieferung der vielen Baustellen der Region arbeiteten die verschiedenen LZR-Abteilungen Erdbau, Bodenverwertung, Kies- und Betonwerke, wie auch der Stahlbiegebetrieb LZR Stahlform Hand in Hand und bewiesen damit ein produktives Miteinander. Um die viele Arbeit zu bewältigen, gab es bei LZR etliche Neuanstellungen, ist einer Pressemitteilung zu entnehmen. Der Betriebsratsvorsitzende Markus Hein stellte die neuen Kollegen und Kolleginnen in Verwaltung und Technik gleich vor.

Wie in jedem Jahr spiegelt sich das Engagement der LZR‘ler in den langjährigen Betriebsjubiläen wider. Auch 2018 konnten die Geschäftsführer etliche Ehrungen vornehmen. Die LZR-Ehrennadel in Bronze für zehn Jahre Betriebszugehörigkeit erhielten Frank Burger, Stefan Dittmann und Holger Peschel. Alle drei sind vorrangig als Lkw-Fahrer im Einsatz, können aber auch zudem mit anderen Maschinen umgehen. Ebenfalls zehn Jahre ist Johanna Lenz in der Verwaltung tätig und nimmt in der Faktura eine wichtige Rolle ein.

Mit der silbernen LZR-Ehrennadel für 25 Jahre durften die Geschäftsführer den Mischerfahrer Peter Kordmann ehren.

Miroslaw Ciaglo bekam vor 30 Jahren einen festen Platz in der Firma. In verschiedenen Abteilungen bewies er seine Fähigkeiten, um heute für die Produktion der LZR-Rocks zu sorgen. Die Geschäftsführer ehrten ihn mit der goldenen Ehrennadel.

Die erhielt auch Stefan Riegel, heute Leiter der Technik bei LZR. Hermann Reifenscheid überzeugt: „Es gibt nichts, was Stefan Riegel nicht kann!“ Er dankte ihm für seinen Einsatz in seiner 30-jährigen Laufbahn.

In den Rentenstand verabschiedet wurden Albin Weichsel und Rudolf Karl Kraus. Traditionsgemäß gibt es zum Dank einen gut gefüllten Rucksack für aktive Unternehmungen.