Go-Karts und ein Loblied auf das Bier

Wummernde Bässe vom Wagen und von den Motoren der Traktoren sowie den Super-Mario-Karts bildeten am Sonntag eine eindrucksvolle Soundkulisse beim Faschingsumzug in Mainbernheim. Der Gaudiwurm ist hier kurz, aber fröhlich. Fußgruppen mit den Bernemer Theaterern oder den "Bärenstarken Kesselringern", dem Männerballett des TSV Mainbernheim legten eine heiße Sohle auf das Kopfsteinpflaster der Altstadt. Da waren viele kleine und kunterbunt verkleidete Kinder zu sehen, die mit großen Augen bei der Sause mitmachten und sich über den Kamellenregen von den Wagen freuten. Und eine ganze Horde Schlümpfe hatte augenscheinlich den Wald verlassen und zeigte sich farbenfroh vor der historischen Kulisse des Städtchens. Die Banamer Bären, ganz dem Brauchtum verschrieben, hatten sich die im vergangenen Jahr wieder auferstandene Bierbrautradition auf den Wagen geschrieben und schenkten dazu natürlich auch den Gerstensaft der Brauschmiede aus. Erfreulich für die Organisatoren des Umzuges: In diesem Jahr waren es wieder mal mehr Besucher, die in der Altstadt dem bunten Treiben zuschauten und der kalten Witterung trotzten. Im Anschluss ging es dann noch hinauf in die Mehrzweckhalle zum Kinderfasching. Dort hatte tags zuvor der Kappenabend stattgefunden. Am Montag gab es dann noch eine Disco-Party für junge und jung Gebliebene.