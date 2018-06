Glückwunsch!

Johann Deichselberger feierte am 19. Juni seinen 97. Geburtstag. Deichselberger lebt im Seniorenzentrum Bürgerspitalstiftung in Volkach. Zum Geburtstag gratulierten neben den zwei angeheirateten Kindern und der Enkeltochter Petra (wohnhaft in Prosselsheim) auch Bürgermeister Peter Kornell. Aufgewachsen ist Deichselberger in Niederbayern. Im Zweiten Weltkrieg hatte es ihn nach Nordnorwegen verschlagen, nach der Gefangenschaft arbeitete er 16 Jahre lang bei der damaligen Firma Horten in Würzburg in der Herrenkonfektionsabteilung. Der gute Geschmack an guter Kleidung ist dem Senioren bis ins hohe Alter anzumerken. Mit seiner damaligen Ehefrau eröffnete Deichselberger in Volkach ein Herrenmodegeschäft. Nach deren Tod unternahm Deichselberger mit seiner Lebensgefährtin noch viele Ausflüge, unter anderem nach Bad Füssing, fuhr Rad oder wanderte. Weiterhin war er lange Jahre begeisterter Skatspieler. Bis ins hohe Alter hinein hat Deichselberger seinen Humor nicht verloren, und er ist dankbar dafür, ein so hohes Alter erreicht zu haben. Text/Foto: Guido Chuleck