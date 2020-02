Glückwunsch zum 85., Erwin Pfannes!

Erwin Pfannes aus Münsterschwarzach feierte am Mittwoch seinen 85. Geburtstag. Es gratulierten Ehefrau Adelinde, Tochter Birgit mit Ehemann Roland sowie die Enkel Matthias und Eva-Marie. Bürgermeister Volker Schmitt überreichte dem Jubilar einen Bocksbeutel.

Erwin Pfannes ist ein waschechter "Klosterer", wie sich die Münsterschwarzacher nennen. Er kam am 19. Februar 1935 als Sohn des Schusters Johann Pfannes und seiner Frau Maria zur Welt. Mit vier Geschwistern wuchs Pfannes auf.

Nach dem Volksschulabschluss absolvierte er zunächst im Betrieb des Vaters eine Ausbildung zum Schuhmacher. In Kitzingen erlernte er später den Beruf des Maurers. 1961 heiratete er Adelinde Mahler aus Stadtschwarzach. 1970 zogen sie in ihr neu erbautes Eigenheim in Münsterschwarzach.

Im Alter von 40 Jahren erhielt er eine Beschäftigung beim Wasser- und Schifffahrtsamt Schweinfurt. Zuletzt arbeitete er auf dessen Schleusenanlage in Gerlachshausen. Mit 63 Jahren ging er in den Ruhestand. Der rüstige Senior ist ein sportlicher Typ. Fußball liebt er über alles. 37 Jahre spielte der vielseitige Kicker in der ersten Fußballmannschaft der Spvgg Münsterschwarzach-Gerlachshausen.

Im Alter holte er sich bei Leistungsabnahmen des Bayerischen Landessportverbands in Kitzingen Gold- und Silbermedaillen im Schwimmen, Radfahren und Laufen. Beim örtlichen Siedlerverein Schwarzach ist er Ehrenmitglied. Die Treue hält er auch seinem Heimatsportverein SpVgg. Neben dem Sport sind seine größten Hobbys Schafkopfspielen und Wandern.