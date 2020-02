Glückwunsch zum 80. Geburtstag, Emma Will!

„Mein Leben am Main“ – so könnte man eine Geschichte über Emma Will überschreiben. Sie feierte am Dienstag ihren 80. Geburtstag. Als Tochter von Leonhard und Anna Gernert erblickte Emma Will in Albertshofen im sogenannten „Meevertel“ (Main-Viertel) am 18. Februar 1940 das Licht der Welt.

Nachdem der Vater im Krieg geblieben war, half sie zusammen mit ihrem Bruder Herbert, die kleine Landwirtschaft zu erhalten. Nach dem Schulbesuch arbeitete sie in einer Strickerei in Mainstockheim und danach in der Firma Ratgeber in Kitzingen. Sie spielte schon seit ihrer Kindheit am Main und an der Fähre.

Als sie größer war durfte sie in den Ferien und in ihrer Freizeit mit dem Schiffer Reinhold Will, der ebenfalls im Meevertel wohnte, durch Deutschland und die halbe Welt, sogar bis zum Ijsselmeer fahren. Die beiden heirateten 1962 in der Albertshöfer St. Nikolauskirche und bekamen vier Kinder: Reiner, Silvia, Stefan und Katja. Die Jubilarin ist dankbar für ihre acht Enkelkinder und die erste Urenkelin Clara.

Von 1975 bis 1982 führte Emma Will alleine das Gasthaus „Goldener Stern“, da ihr Mann immer auf Schiffen unterwegs war. Danach arbeitete sie dort noch 15 Jahre bis zu ihrer Rente als Bedienung.

Die Jubilarin lebt heute in ihrer Wohnung immer noch direkt am Main. Mit ihrem Lebensgefährten Hugo Then geht sie gerne spazieren, macht Ausflüge, kocht und backt und kümmert sich um ihre Freundinnen.

Sie ist Mitglied beim Weinbauverein, bei den Naturwanderfreunden, beim Turn-und Sportverein und besucht den Feierabendkreis der Kirchengemeinde. In die Reihe der Gratulanten reihte sich auch Bürgermeister Horst Reuther mit einem Blumengruß der Gemeinde ein.