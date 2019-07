Glückwunsch!Wolfgang Weltner feiert 80. Geburtstag

Wolfgang Weltner aus Rödelsee feierte 80. Geburtstag. Zahlreiche Gratulanten sowie ein großer Kreis der Familie machten die Feier für ihn zu einem unvergesslichen Tag.

Wolfgang Weltner besuchte die Volksschule in Rödelsee, absolvierte eine dreijährigen Küferlehre in Iphofen, besuchte dann die Weinbauschule in Veitshöchheim und machte seinen Meisterbrief zum Winzer und Kellermeister. Danach bildete er selbst zahlreiche Lehrlinge aus und war 18 Jahre Mitglied im Prüfungsausschuss für Winzermeister.

Sein Großvater gründete das erste selbstvermarktende Weingut in Rödelsee. 1970 heiratete er Renate Vicedom (Stephansberg). Gemeinsam erweiterten sie den Weinbaubetrieb, der dann 1983 ausgesiedelt wurde.

Wolfgang Weltner ist Gründungsmitglied des Verbandes der Fränkischen Weingüter und Selbstvermarkter, aus dem später der VDP.Franken hervorging, bei dem der Betrieb noch immer Mitglied ist. Heute führt Sohn Paul Weltner den Betrieb erfolgreich weiter.

Wolfgang Weltner war 18 Jahre Mitglied im Gemeinderat, acht Jahre Vorsitzender des Weinbauvereins sowie langjähriger Kassier, zwölf Jahre Kirchenvorstand der evangelischen Gemeinde, Mitglied im TSV-Vorstandsbeirat und seit 1954 bis heute ist er aktives Mitglied im Kirchenchor.