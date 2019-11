Glückwunsch: Werner Felix feiert 80. Geburtstag

Werner Felix aus Gerlachshausen feiert an diesem Donnerstag, 28. November, seinen 80. Geburtstag. Es gratulieren Ehefrau Cilly, seine drei Kinder Annette, Michael und Susanne mit Familien sowie sechs Enkel.

Werner Felix kam am 28. Februar 1939 in Oppersdorf in Oberschlesien auf die Welt. Er war der älteste von sieben Söhnen des Fabrikarbeiters Georg Felix und dessen Frau Rosa. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam Familie Felix über mehrere Stationen nach Münsterschwarzach. Dort ging der Jubilar zur Schule. Nach Abschluss der Schulzeit erlernte er in Volkach den Beruf des Maurers und arbeitete bei mehreren Firmen.

1973 heiratete er Cilly Erk aus Gerlachshausen. Im selben Jahr erhielt er eine Anstellung beim Wasser- und Schifffahrtsamt Schweinfurt, bei dem er bis zur Rente 2001 beschäftigt war. Bei der SpVgg Münsterschwarzach-Gerlachshausen spielte er aktiv Fußball und betreute den Nachwuchs. Als langjähriger aktiver Feuerwehrmann hält er den Floriansjüngern auch im Alter noch die Treue. Zwölf Jahre trug er in der Kirchenverwaltung Verantwortung. Seine Hobbys sind Fotografieren, Filmen, Kreuzworträtsel lösen und "natürlich meine Enkel".