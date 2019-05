Glückwunsch! Walter Dienesch für zwei Jubiläen geehrt

Für 50 Jahre Bläserdienst – und davon 40 Jahre als Leiter des Posaunenchores in Marktsteft – wurde Walter Dienesch eines besonderen Gottesdienstes geehrt. Dazu überreichte ihm Pfarrer Peter Stier zwei Urkunden des Posaunenchorverbandes sowie ein Geschenk der Kirchengemeinde. Seine Tochter Kristina Michel hielt laut Mitteilung eine sehr persönliche Laudatio. SeineBläser überreichten ihm Konzertkarten und hatten als Überraschung das Lied „Biene Maja“ umgedichtet und so seine Tätigkeit als Posaunenchorleiter auf humorvolle Weise dargestellt. Dienesch stammt aus einer musikalischen Familie und hat neben seinen Kindern, Neffen undNichten auch viele weitere Nachwuchsbläser und Nachwuchsbläserinnenausgebildet. Neben seiner ehrenamtlichen Tätigkeit für den Posaunenchor leitet er auch seit 35 Jahren den Männergesangverein in Marktsteft. Unter seiner Leitung hat der Posaunenchor ein hohes Niveau erreicht und Dienesch lässt neben klassischen Stücken und Chorälen auch immer wiedergerne rhythmisch anspruchsvolle und gefällige Musik aus dem Bereich Gospel oder Schlager spielen. So war seine Ehrung neben dem Dank für die Verdienste um die Musik vor allem auch mit dem Wunsch verbunden, dass er noch viele Jahre die Arbeit als Chorleiter fortsetzen kann. Das wünscht er sich auch selbst, dass er zur Ehre Gottes und zur Freude der Gemeinde noch lange gute Musik machen kann.