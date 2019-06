Volkach vor 1 Stunde

Glückwunsch! Walburga Block aus Volkach feierte 85. Geburtstag

Walburga Block aus Volkach feierte am Dienstag, 11. Juni 85. Geburtstag. Es gratulierten ihre Tochter Dagmar, ein Enkel und zwei Urenkel. Die Jubilarin kam als Tochter von Agathe Einwich in Würzburg zur Welt. Aufgewachsen ist sie bei ihrer Oma Babette Einwich in Sommerach. Nach dem Schulabschluss war sie in einem Sommeracher Arzthaushalt und in dessen Praxis als Sprechstundenhilfe beschäftigt.