Glückwunsch!Ursula Goeß aus Kleinlangheim wird 80 Jahre alt

Eine wirklich gute Seele wurde in Kleinlangheim 80 Jahre alt. Ursula Goeß lebte bisher ein bescheidenes Leben und wenn es nach ihr geht, bleibt das auch noch eine ganze Weile so. Dabei hat sie jede Menge Spuren hinterlassen, in ihrer Familie, bei Nachbarn und Freunden. Sie selbst beschreibt das so: "Wenn mich jemand braucht, dann helfe ich halt." Das fängt an bei der Unterstützung des Feuerwehrvereins, in dem ihr Mann Mitglied ist und geht weiter beim Kleinlangheimer Weinfest, das engagierte Helfer braucht. Vor allem aber kümmert sich die Jubilarin um die Menschen in ihrem Umfeld. Ihre Oma, den Bruder und eine liebgewordene Nachbarin hat sie unter anderem gepflegt und unterstützt wo es nur ging. Sodass sie alle in Würde und zuhause sterben konnten. Sie kümmert sich um sage und schreibe elf Gräber auf dem Kleinlangheimer Friedhof und ist ansonsten für jeden da, der sie braucht. "Es gibt wenige Menschen, die sich so um andere kümmern", sagte Bürgermeisterin Gerlinde Stier beim Gratulationsbesuch. Das Engagement der Jubilarin beeindruckte sogar in Berlin: 2004 wurde ihr auf Initiative von Verwandten das Bundesverdienstkreuz verliehen. Eine Auszeichnung, die sie nicht gerne zeigt. "Hätte ich gewusst, was die vorhaben, hätte ich Nein gesagt", meint Ursula Goeß bescheiden.

Die Jubilarin wurde in Frankfurt am Main geboren und kam mit Bruder und Oma am Ende des Zweiten Weltkrieges bei Verwandten in Feuerbach unter. Nachdem das Haus in Frankfurt zerstört wurde, blieb die Familie hier. Später lernte Ursula ihren Mann Martin Goeß aus Kleinlangheim kennen, die beiden heirateten im Januar 1958. Zwei Töchter, vier Enkelinnen und sechs Urenkel machen die Großfamilie komplett. Ursula Goeß umsorgte ihren Mann und die Kinder, daneben war sie in verschiedenen Haushalten angestellt. Sie war aktiv im Gesangverein, inzwischen macht die Stimme dafür nicht mehr genügend mit. Ansonsten sei sie fit und gesund, sagt sie. Zusammen mit ihrem Mann verreiste sie gern, vor allem das Feuerwehr-Erholungsheim in Bayrisch Gmain war ein liebgewonnenes Reiseziel. Zum Geburtstag wünscht sie sich, "dass ich noch ein wenig gesund und bei Verstand bleibe. Ich möchte noch lange für meinen Mann da sein."