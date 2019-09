Glückwunsch: Udo Laxa feiert 85. Geburtstag

Udo Laxa aus Rüdenhausen feiert am Sonntag, 22. September, seinen 85. Geburtstag.

Geboren wurde er 1934 im oberschlesischen Beuthen. Nach seiner Gärtnerlehre in Zeitz führte ihn eine lange Odyssee durch insgesamt 15 Gärtnereibetriebe von Magdeburg über Leipzig nach Dresden, Fulda, Neu-Isenburg, Wiesbaden und Frankfurt. Auch in die Schweiz hat es den wissbegierigen Gärtner verschlagen: in Kreuzlingen und Wädenswill-Zürich konnte er seine Kenntnisse erweitern.

Von Bamberg ging er nach Höchstadt/Aisch, von dort nach Rüdenhausen, nicht ohne noch zwei Abstecher nach Schweinfurt und Würzburg zu unternehmen. Seine endgültige Arbeitsstelle im Schloss Rüdenhausen trat er 1963 an.

Über 30 Jahre lang hielt er den Fürstenpark in Schuss

32 Jahre hielt er den Park und die Anlagen in Ordnung und half zusätzlich bei Festlichkeiten im Schloss. Bis zum Jahr 1995 blieb er seinem Dienstherren Fürst Siegfried zu Castell-Rüdenhausen treu.

Aus der Ehe mit Ingeborg Muth gingen drei Kinder hervor. Seine Enkelkinder sind sein ganzes Glück. Seit 25 Jahren ist Laxa Sprecher der Selbsthilfegruppe für Schlafapnoe-Patienten im Landkreis Kitzingen und Ansprechpartner der Selbsthilfegruppe für Osteoporose-Patienten in Rüdenhausen.

Als Gründungsmitglied des Heimatvereins gehörte er fast 40 Jahre dem Vorstand an. 35 Jahre war er aktiv bei der Feuerwehr und seit der Wiedergründung des Männerchores singt er den zweiten Bass beim Singverein Rüdenhausen. Viel Zeit investiert der rüstige Jubilar in seinem Garten.

Seinem Jubeltag wird Udo Laxa im Kreise von Familie und Freunden auf der Stollburg verbringen.