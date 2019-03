Glückwunsch! Stadelschwarzacher feiert runden Geburtstag

Eugen Fick aus Stadelschwarzach feierte seinen 90. Geburtstag. Geboren wurde der Jubilar am 16. März 1929 in Stadelschwarzach als ältestes von vier Kindern der Eheleute Lena und Alois Fick. Seine Schulzeit absolvierte er an der Volksschule in Stadelschwarzach. Schon als zehnjähriger Bub musste er als ältester Sohn Verantwortung übernehmen, als sein Vater 1939 in den Krieg eingezogen wurde. Besonders sorgte er sich in dieser Zeit um seine einjährige Schwester, da seine Mutter sich intensiv um die Landwirtschaft kümmern musste. 1944 begann Eugen Fick eine Lehre im Schneiderhandwerk bei der Schneiderei Kuhn in Wiesentheid. Während dieser Zeit wurde er für ein halbes Jahr an den sogenannten Westwall (Verteidigungssystem entlang der Westgrenze des Deutschen Reiches) beordert, um dort Schützengräben zur Panzerabwehr zu errichten. Nach erfolgreicher Ausbildung zum Schneider, war Eugen Fick zehn Jahre lang selbständig und hatte zu Hause in Stadelschwarzach seine eigene Schneiderei eingerichtet. 1959 heiratete er Rosa Fick, geborenen Büschel aus Geesdorf. Aus der Ehe gingen eine Tochter und ein Sohn hervor. Nachdem sich die Selbständigkeit leider nicht mehr so lohnte, arbeitete Eugen Fick bei der Firma Kugelfischer AG in Gerolzhofen, wo er bis zu seiner Pension über 25 Jahre tätig war. Im Jahr 2005 starb seine Frau Rosa. Stets ein freundliches Gemüt und häufig einen Spaß auf den Lippen, war das Wandern lange Zeit eine große Leidenschaft des Jubilars. Neben vielen Wanderungen im Gebirge trafen sich die drei "Fick´s Brüder" viele Jahrezehnte quasi täglich zu Sparziergängen durch die Stadelschwarzacher Flur. Aber auch die örtlichen Vereine lagen Eugen Fick am Herzen. Von der Gründung an ist er Mitglied bei der DJK Stadelschwarzach und nur allzu oft war er als Zuschauer auf dem Fußballplatz zu finden. Auch bei der Feuerwehr ist er schon jahrzehntelang Mitglied.

Nach den Tod seiner Frau hat sich Eugen Fick noch viele Jahre komplett selbständig versorgt und besuchte regelmäßig einmal in der Woche das DJK Sportheim zum Schafkopfstammtisch. Selbst bist ins hohe Alter konnte Eugen Fick das Schneidern nicht lassen, und er erledigt gekonnt kleine Änderungswünsche von Bekannten und Freunden. Seit einiger Zeit lebt der Jubilar nun in der Seniorenresidenz Gerolzhofen und fühlt sich dort wohl. Neben seiner Familie, gratulierten auch die Stadelschwarzacher Vereine und zahlreiche Freunde und Bekannte zum runden Geburtstag.