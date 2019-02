Glückwunsch! Rudolf Lösch feierte 80. Geburtstag

Dass Rudolf Lösch tatsächlich schon 80 Jahre alt wurde, sieht man ihm nicht an. Dieses Kompliment bekam der Casteller Altbürgermeister an seinem runden Geburtstag öfter von seinen Gästen zu hören, die zum Empfang ins Gasthaus "Zur Schwane" geladen waren. Zu den „Ideen hätte ich noch viele, Wünsche nur einen: Gesundheit“, sagte der Jubilar. Zu seinem Wesen gehöre eine stabile Gesundheit, etwas Unternehmertum, Neugier und Optimismus, so beschrieb Lösch sich selbst. Zum Gratulieren waren nicht nur viele ehemalige Weggefährten Löschs aus der Kommunalpolitik gekommen. Auch viele Casteller drückten dem beliebten Jubilar die Hand. Von 1966 bis 2008 war der Landwirt im Heimatort, wie auch im Landkreis, engagiert. Los ging es 1966 im Gemeinderat, 1977 wurde Rudolf Lösch zweiter Bürgermeister, von 1984 bis 2002 bekleidete er das Amt des Bürgermeisters in Castell. Dazu saß er von 1990 bis 2008 für die Freien Wähler im Kitzinger Kreistag. Landrätin Tamara Bischof honorierte nicht nur das. Lösch habe sie gerade in ihren Anfangsjahren sehr unterstützt, erinnerte sich die Landrätin. Sein Nachfolger als Ortsoberhaupt in Castell, Jochen Kramer, zählte aus Löschs letzter Bürgerversammlung im März 2002 auf, welche größeren Projekte dieser in seiner Amtszeit bewältigt hatte. „Die 80 nimmt man dir nicht ab. Ich hoffe, du kannst noch lange deine Christbäume kultivieren“, gab Kramer weiter. Die Kultur mit den Bäumen hat der Landwirt nach wie vor an seinem einstigen Sitz am Trautberg vor dem Ort. Dorthin war Rudolf Lösch 1968 ausgesiedelt. Zuvor hatte er 1965 seine Frau Grete geheiratet, mit der er drei Kinder hat. Sechs Enkel gehören zur Familie. Ein waschechter Casteller ist er, auch wenn er in Würzburg geboren wurde. Nach der Schule folgte zunächst eine Ausbildung als Hausmetzger, ehe er den Beruf des Landwirts lernte, den elterlichen Hof übernahm, später aussiedelte. Als „Feldhase, kein Stallhase“, bezeichnet sich der aufgeweckte Naturmensch. In Castell war Rudolf Lösch in nahezu allen Vereinen engagiert. Heute wirkt er noch gerne im Vorstand der Altbürgermeister der Landkreise Kitzingen und Würzburg mit. Von dieser Seite gratulierte ihm Ludwig Götzelmann, der „die Ruhe und die Gelassenheit“ Löschs bewundere, wie er zugab.