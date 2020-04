Sulzfeld vor 1 Stunde

Glückwunsch: Reinhard Süßmeier aus Sulzfeld wird 85

Reinhard Süßmeier aus Sulzfeld feiert am Ostersonntag seinen 85. Geburtstag. Als jüngster von drei Brüdern in Sulzfeld geboren, blieb er seinem Heimatort bis heute treu und ist ein langjähriges Mitglied im örtlichen Sportverein und Arbeiterverein. Seit seiner Jugend war er im Gesangsverein aktiv und sang über sechzig Jahre im Männerchor als Tenor mit. Nach einer Ausbildung zum Maler bei der Firma Wahner arbeitete er in diesem Beruf bis zum Ruhestand und widmete sich nebenbei mit Leidenschaft seinen Weinbergen und der heimischen Landwirtschaft. 1959 heiratete er seine Schulfreundin und Jugendliebe Margot und verbrachte mit ihr eine glückliche gemeinsame Zeit bis zu ihrem Tod im Jahr 2005. Aus der Ehe gingen drei Töchter hervor.