Glückwunsch: Multitalent Franz Hauptmann

Seinen 90. Geburtstag feierte am heutigen Mittwoch Franz Hauptmann. Geboren am 10. Juli 1929 in Sachsengrün (Egerland), begann er nach der Realschule eine Lehre als Fachdrogist. Während des zweiten Weltkriegs wurde er mit seiner Familie aus seiner Heimat im heutigen Tschechien vertrieben und fand am Fuße des Schwanbergs eine neue Heimat. Nachdem er seine Lehre in Kitzingen abgeschlossen hatte, arbeitete er in einer Würzburger Drogerie, ehe er 1965 zum Unternehmen Knauf nach Iphofen wechselte und dort bis zu seinem Renteneintritt als Chemielaborant tätig war. Im Jahr 1967 führte er seine aus Nürnberg stammende Frau Inge (geborene Hertwig) zum Traualtar. Das Ehepaar freute ich über die Geburt von Sohn Franz Hauptmann junior. Der 90-Jährige gehört nun schon 46 Jahre der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie an und ist auch seit Jahrzehnten Fördermitglied beim Bayerischen Roten Kreuz. Franz Hauptmann war von 1966 bis 1978 Mitglied im Gemeinderat und engagierte sich viele Jahre im TSV Rödelsee. Im Handballverein versah er 29 Jahre lang Aufgaben als Abteilungsleiter, Kassier und Schriftführer und wirkte als Rechtkammer-Beisitzer im Handballverband mit. Mit ihm als Abteilungsleiter gelang den Rödelseer Großfeldhandballern der größte Erfolg der Vereinsgeschichte mit dem Aufstieg in die Bayernliga, der damals höchsten Spielklasse in Deutschland. Der Jubilar gehörte zu den Gründervätern des Rödelseer Weinfestes und stand 15 Jahre als geschäftsführender Vorstand an der Spitze des Weinfestes. Er zählte im Jahr 1963 auch zu den Wiedergründern der Burschenschaft, an deren Spitze er acht Jahre stand. Franz Hauptmann war 22 Jahre als Kassenprüfer im Musikverein aktiv und gehörte acht Jahre dem Vorstand der örtlichen Raiffeisenbank an. Der TSV Rödelsee hat seinem Ehrenmitglied vieles zu verdanken, übergab er doch im Jahr 1999 dem Verein eine über 400 Seiten starke Chronik, an der Franz Hauptmann zehn Jahre lang gearbeitet hatte.