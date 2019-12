Glückwunsch: Mit 98 Jahren noch fit für den Alltag

Gertrude Krumpholz wurde am 23. Dezember 1921 in Allstadt nahe Mährisch-Ostrau/Sudetenland als Gertrude Olbrich geboren. Am Tag vor Heiligabend feierte sie im Kreise ihrer Familie ihr 98. Wiegenfest.

Sie hatte drei jüngere Brüder. Nach dem Besuch der Volksschule und der Bürgerschule besuchte sie die Fachschule für Frauenberufe. Infolge der Bennesch-Dekrete wurde die Familie 1946 in Viehwagen gesteckt und ausgesiedelt und kam zunächst für drei Monate in ein Barackenlager in Markt Bibart. Der Vater fand rasch Arbeit in Kitzingen, die Familie zog um.

In Kitzingen lernte die Jubilarin Rudolf Krumpholz - Jahrgang 1920 - kennen, der an Weihnachten 1946 aus einem Kriegsgefangenenlager in Norwegen zu seinem in Kitzingen lebenden Bruder entlassen wurde. Beide arbeiteten in der Nachkriegszeit im Arzneimittelwerk Steiger (später Fetzer). Rudolf Krumpholz starb 1990. Aus der 1949 geschlossenen Ehe ging Sohn Rainer hervor.

Neben Oberbürgermeister Siegfried Müller, Freunden und Bekannten gratulierten der Jubilarin zwei Enkel und zwei Urenkel. Selbst im hohen Alter versorgt sich Gertrude Krumpholz noch selbst, Einkäufe erledigt der Sohn. Bis vor einigen Jahren betrieb die Jubilarin in ihrem Haus am Ortsrand eine Ferienwohnung. Da es Geschenke in der Heimat eher zum Osterfest gab und an Weihnachten lediglich gefeiert wurde, war der Geburtstag am Vortag von Heiligabend aus Kindersicht kein Nachteil. Auch zu Ostern gab es noch eher praktische Dinge wie Winterbekleidung mit Mütze, Schal und Handschuhen. Früher konnte die Jubilarin mit ihrem Ehemann Rudolf feiern, der am zweiten Weihnachtsfeiertag Geburtstag gehabt hätte.