Glückwunsch!: Mit 90 täglich in den Weinberg

Glückwunsch!

Johann Englert feierte am Mittwoch in Hoheim 90. Geburtstag. Der Jubilar wurde am 19.9.1928 als sechstes Kind der Landwirtsfamilie Englert geboren. Die Eltern betrieben eine kleine Landwirtschaft in Hoheim, wo Johann Englert aufwuchs. Nach dem Besuch der Volksschule wurde er mit 16 Jahren zu den Gebirgsjägern nach Klagenfurt eingezogen und geriet in amerikanische Gefangenschaft. Sein bis heute wie ein Schatz gehütetes Soldbuch führte zu seiner baldigen Freilassung, da er als Jugendlicher eingestuft wurde. Auf dem Weg zum Entlassungsort Würzburg gelang es ihm mit einem Kameraden in Ochsenfurt aussteigen und nach Hause laufen zu dürfen. Von da an arbeitete er in der Landwirtschaft der Eltern, die ihre Wagen noch mit Ochse und Kuh bespannten. Er heiratete die zehn Jahre jüngere Rosa Rank, mit der er zwei Kinder hat. Sie starb 2006. Auch beide Kinder sind bereits verstorben. Dem Jubilar gratulierten fünf Enkel und vier Urenkel sowie Bürgermeister Klaus Heisel. 1995 hat Johann Englert die Landwirtschaft aufgegeben und stellte – vom Sohn unterstützt – nach und nach auf Weinbau um. Große Reisen haben Englert nie interessiert, allerdings das Weltgeschehen. Seine Welt sind die Weinberge. Die sucht der Jubilar, der sich täglich selbst versorgt, in der Nähe zu Fuß auf, weitere Strecken legt er mit seinem Schlepper zurück, Auto fährt er nicht mehr.