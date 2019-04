Glückwunsch! Martha Kühn feierte 85. Geburtstag

Martha Kühn aus Volkach feierte am Wochenende 85. Geburtstag. Es gratulierten zweite Bürgermeisterin Gerlinde Martin (links) sowie das Pflege- und Betreuungsteam des ASB-Seniorenzentrums in Volkach. Seit zweieinhalb Jahren lebt die Jubilarin in dem Altenzentrum. Die ledige Seniorin kam am 30. März 1934 in Sittard in Holland zur Welt. Sie wuchs mit vier Geschwistern auf und kam noch als Kind in ein Auffanglager. Später wohnte sie in Tschechien in einer Mietwohnung. Im hohen Alter ist sie noch gut zu Fuß. Das Neueste in der Tageszeitung interessiert sie brennend. Die Gruppenangebote im ASB und die Seniorenausflüge nimmt sie gerne wahr. Langweilig wird es ihr nicht, vor allem weil sei auch häufig von ihrem Schwager Manfred Karl aus Sommerach Besuch bekommt