Glückwunsch, Lina Reuther!

Lina Reuther aus Albertshofen feierte am Sonntag mit ihrer großen Familie ihren 90. Geburtstag.

Die Jubilarin – ein echtes Oberpfälzer Mädel mit Temperament im Blut – erblickte am 18. Februar 1930 als viertes von zwölf Kindern der Eheleute Karolina und Josef Stiegler in ihrem Elternhaus in Ottmaring das Licht der Welt. Zum Besuch der Volksschule machte sie sich täglich mit ihren Geschwistern bei Wind und Wetter, Schnee und sengender Hitze auf den vier Kilometer langen Schulweg in den Nachbarort. Wieder zuhause wurden dann alle Hände im Haushalt und in der elterlichen Landwirtschaft gebraucht.

An Maria Lichtmess 1949 – dem so genannten Dienstbotenwechsel – kam sie durch ihre Cousine nach Albertshofen zum damaligen Bürgermeister Kaspar Uhl als Haushaltshilfe.

Die temperamentvolle Jubilarin integrierte sich gleich ins Albertshöfer Vereinsleben und lernte im gleichen Jahr beim Sänger-Waldfest Karl Reuther kennen. „Es war Liebe auf den ersten Blick“, erzählt sie lachend und am 18. November 1951 wurde geheiratet. Während Karl Reuther seiner Beschäftigung bei der Deutschen Bundesbahn nachging, konzentrierte sich Lina Reuther neben ihrer Arbeit in der kleinen Gärtnerei und Landwirtschaft auf die Familie. Das kleine Anwesen wurde in ein schmuckes Zweifamilienhaus umgebaut und das Familienglück wurde komplett durch die vier Kinder Fridolin, Rudi, Elsbeth und Peter. Zum Geburtstag gratulierten außerdem noch sechs Enkel und drei Urenkel. Besonders stolz ist Lina Reuther auf ihre Urenkelin Lucy und Enkelin Elina, mit denen sie jede freie Stunde verbringt.

2014 starb ihr Mann. Bis heute hat die rüstige und vitale Jubilarin ihren Haushalt noch voll im Griff und beteiligt sich rege am Ortsgeschehen. "Ich geh` noch auf die Arbeit", erzählt sie schmunzelnd, denn sie zupft fast täglich Bohnen in einer Gärtnerei.

Seitens der Gemeinde überbrachte Bürgermeister Horst Reuther einen Geschenkkorb und von der Evangelischen Kirchengemeinde gratulierte Pfarrer Otto Gölkel.