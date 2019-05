Atzhausen vor 23 Minuten

Glückwunsch! Karl Schellhorn aus Atzhausen feierte seinen 85. Geburtstag

Karl Schellhorn ist das jüngste Kind von fünf Geschwistern, drei Brüder und zwei Schwestern. Aufgewachsen auf dem Bauernhof in Atzhausen, sollte er den Hof übernehmen. Er lebte zusammen mit seiner pflegebedürftigen Mutter und seiner Schwester, die seine Mutter versorgt hat, im Elternhaus. Seit dem Tod der Mutter und Schwester ist er allein auf dem Bauernhof. Er war Landwirt bis 1970 und arbeitete anschließend in der Sportwaffenfabrik Frankonia Würzburg. Er war von 1980 bis 1996 Gemeindediener unter Bürgermeister Hans Hügelschäfer. Seine erste Tätigkeit war nach seinen Aussagen der Einkauf einer Schaufel und Schubkarre, so die Pressemitteilung. Es war absolut nichts für einen Bauhof vorhanden. Amtliche Mitteilungen wurden noch mit dem Lautsprecher auf seinen Privatwagen in den einzelnen Straßen verkündet. Seit 1996 ist er im Ruhestand, trägt immer noch ehrenamtlich die amtlichen Mitteilungsblätter in Atzhausen aus. Er ist in vielen Vereinen Mitglied, wie im Radfahrverein, Kirchenburgförderverein und im Gesangverein. Seine Hobbies sind die Hühnerhaltung, ein großer Garten und Ausfahrten mit den Oldtimerfreunden. Er erfreut sich guter Gesundheit, beteiligt sich noch immer rege am Dorfleben.Seinen Geburtstag feiert er mit seinen beiden noch lebenden Brüdern, Schwägerinnen und zahlreichen Nichten/Neffen.