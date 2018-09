Glückwunsch!: Hobbygärtner mit zehn Tomatensorten

Glückwunsch!

Hans Uhl aus Albertshofen feierte 80. Geburtstag im Kreise seiner Familie. Bürgermeister Horst Reuther gratulierte ihm mit dem Höpper-Jubiläums-Bocksbeutel der Gemeinde und auch Pfarrer Otto Gölkel überbrachte seine Glückwünsche.

Der Jubilar wurde am 17. September 1938 geboren. Nach der Schule trat er 1955 als Auszubildender in den Dienst der Raiffeisenbank Albertshofen.

Seine Ehefrau Karin aus Kitzingen lernte er 1957 beim Tanzen auf der Mainstockheimer Kirchweih kennen und die beiden heirateten an Weihnachten 1961 in der St. Nikolauskirche in Albertshofen. „Unsere Söhne Thomas und Oliver kamen zur Welt und heute sind die drei Enkel Kevin, Patric und Dennis unser ganzer Stolz“, freute sich Hans Uhl.

1974 wurde er Leiter der Zweigstelle Iphofen-Mainbernheim und nach dem plötzlichen Tod von Manfred Oefler übernahm er wieder die Albertshöfer Niederlassung. Nach längerer Krankheit schied Hans Uhl aus dem Dienst der Raiffeisenbank aus und erhielt als Anerkennung für 35 Jahre Wirken in der Bayerischen Genossenschaftsorganisation 1990 die Silberne Ehrennadel.

Er blickt zurück auf eine aktive Fußballspielzeit von der Schüler- bis zur Altherrenmannschaft und er führte 15 Jahre die Kasse der Tennisabteilung. Hans Uhl wurde für 70 Jahre Mitgliedschaft beim TSV geehrt. Weiterhin ist er Gründungsmitglied und Ehrenkassier des Angelsportvereins und besitzt das Treueabzeichen des VdK Bayern in Gold.

Der rüstige Rentner treibt Sport, angelt und man findet den begeisterten Hobbygärtner fast täglich in seinem Hausgarten, in dem er das ganze Jahr über Salat und Gemüse anbaut, darunter zehn verschiedene Tomatensorten.