Glückwunsch: Heinrich Uhl feierte 80. Geburtstag

Am Montag beging Heinrich Uhl aus Albertshofen seinen 80. Geburtstag. Zu seinem Festtag waren Familie, Freunde, Nachbarn und Weggefährten aus verschiedenen Vereinen gekommen, um mit ihm seinen Ehrentag zu feiern, heißt es in einer Pressemitteilung. Auch Bürgermeister Reuther, Pfarrer Gölkel und der Gesangverein Albertshofen ließen es sich nicht nehmen, dem Jubilar persönlich mit einem Ständerle und verschiedenen Liedern zu gratulieren.

Als erstes Kind von Andreas und Betty Uhl am 25. November 1939 in der Hindenburgstraße geboren, wuchs Heiner trotz der Kriegsjahre behütet mit seiner zwei Jahre jüngeren Schwester Käthe auf. Bereits mit 13 Jahren fing Heiner direkt nach seiner Volksschulzeit eine Lehre als Bankkaufmann in der VR Bank Kitzingen an, bei der er zwölf Jahre lang arbeitete. Es folgten über 34 Jahre Tätigkeit bei der Firma Knauf im Finanz- und Rechnungswesen, auch in leitender Position.

1963 lernte er seine heutige Ehefrau Margarethe (Grete) aus Mainbernheim kennen, die er am 11. November 1966 heiratete. Aus der Ehe gingen die drei Kinder Bernd, Gerald und Christine hervor. Auch die fünf Enkel Franziska, Ann-Kathrin, Florian, Mario und Nicolas sind Heiners ganzer Stolz.

Sport, insbesondere Fußball sowie Musik prägten und prägen Heiners Leben bis heute. Er war als Schülerleiter im Fußball tätig und spielte mit Leidenschaft Akkordeon (alleine und teilweise mit der Band „Die Teddys“). Frühe Morgengymnastik, Radfahren sowie Lesen halten den Rentner hoffentlich noch lange fit.