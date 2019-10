Volkach vor 33 Minuten

Glückwunsch: Gabriele Strauch feierte ihren 95. Geburtstag

Gabriele Strauch aus Volkach feierte am Freitag ihren 95. Geburtstag. Es gratulierten Sohn Manfred und Schwiegertochter Christa. Bürgermeister Peter Kornell überreichte der Jubilarin einen Blumenstrauß. Die rüstige Seniorin ist mit ihrer Gesundheit im hohen Alter sehr zufrieden. Sie kam am 25. Oktober 1924 in Schlesien auf die Welt. Zusammen mit ihren beiden Geschwistern wuchs sie bei ihren Eltern Alfred und Hedwig Binder auf. Nach der Schulzeit half sie im elterlichen Landwirtschaftsbetrieb mit. Am 5. Juni 1945 heiratete sie den Konditor und Bäcker Bruno Strauch. 1946 siedelte das Ehepaar nach Deutschland über und fand in Bremen eine neue Heimat. Aus der Ehe ging mit Manfred ein Sohn hervor, der sich zusammen mit seiner Frau Christa liebevoll um die Mutter kümmert. Seit 13 Jahren lebt Gabriele Strauch an der Mainschleife. Sie ist sehr aktiv und versorgt sich noch selbst. Am liebsten liest sie Bücher und Zeitschriften. Naturfilme sind ihre Lieblingssendungen im Fernsehen.