Glückwunsch:Emma Traub feiert 85. Geburtstag

Emma Traub aus Obervolkach feierte ihren 85. Geburtstag. Geboren in Würzburg lebte sie zeitlebens in Obervolkach und arbeitete dort in der heimischen Landwirtschaft, gemeinsam mit ihren Eltern Josef und Gerda. Sie kümmerte sich auch um zwei Hektar Weinberge, die die Familie geerbt hatte und für die sich Emma Traub in Veitshöchheim im Schneiden der Trauben fortbildete.

Dass sie beim Bewirtschaften der Weinberge und dem Mähen der Felder auch selbst mit dem Bulldog unterwegs war, verstand sich für die starke und charismatische Frau von selbst. Zusammen mit ihrem Ehemann Hermann, der 2007 verstarb, hatte sie drei Kinder. Diese und vier Enkelkinder gratulierten der Jubilarin neben Bürgermeister Peter Kornell zum Geburtstag.

Seit sechs Jahren lebt die geistig noch sehr rege Seniorin im ASB-Seniorenzentrum in Volkach. Dort interessiert sie sich beispielsweise für Tischkegeln und Quiz- und Ratespiele. Auch im hohen Alter ist Emma Traub im Gespräch jederzeit offen und schlagfertig.