Glückwunsch! Eleonore Deter feierte 90. Geburtstag

Eleonore Deter feierte am Mittwoch in Kitzingen 90. Wiegenfest. Die Jubilarin wurde am 13. März 1929 in Kervenheim bei Geldern geboren und wurde in Duisburg eingeschult. Der Vater war Handwerker, die Mutter kümmerte sich um die sieben Kinder. Nachdem das Wohnhaus abbrannte, kam die Familie über Verwandte nach Kitzingen und wohnte in Mainstockheim. In Kitzingen besuchte sie die städtische Oberschule für Mädchen in der Fischergasse. 1946 schloss sie die Schulzeit mit der mittleren Reife ab. Bei ihrer Ankunft, so erinnert sich die Jubilarin bis heute, erlitt sie einen regelrechten Kulturschock, denn anstelle der zentral beheizten Schule in Duisburg gab es in der Fischergasse kleine, Ofen beheizte Schulzimmer und steile Treppen in die oberen Stockwerke. Nach dem Schulabschluss gehörte sie in Kitzingen zu den Steineklopferinnen, die aus dem Schutt zerstörter Häuser noch brauchbare Steine heraussuchten. Später arbeitete sie bei den Amerikanern. 1959 heiratete sie den aus Polen stammenden Paul Deter, der 2002 verstarb. Das Paar hat eine Tochter, die zusammen mit zwei Enkeln, zahllosen Freunden, Nachbarn und Bekannten zum runden Geburtstag gratulierten. Die Grüße der Stadt überbrachte Bürgermeister Klaus Heisel.