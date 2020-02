Biebelried vor 1 Stunde

Glückwunsch: Diamanthochzeit von Elfriede und Willi Endres

Elfriede und Willi Endres aus Biebelried feierten am Samstag ihre diamantene Hochzeit. Elfriede Endres (82) stammt aus Wiesen bei Aschaffenburg. Beim Faschingstanz in Birkenfeld haben sich die beiden kennengelernt. "Auf den zweiten Blick hat es gepasst", erinnern sie sich. Im Jahr 1960 heiratete sie ihren Mann Willi (89), kirchlich in Wiesen, standesamtlich in Birkenfeld, und zog zu ihm nach Birkenfeld auf den Bauernhof. Dort kamen auch die vier Kinder, drei Töchter und ein Sohn, zur Welt. Das Jubelpaar freut sich über fünf Enkel.