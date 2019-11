Hohenfeld vor 1 Stunde

Glückwunsch: Diamantene Hochzeit von Hannelore und Helmut Philipp

Neben ihrer Liebe zueinander verband die beiden vor allem die gemeinsame Liebe zum Tischtennis. Für Hannelore Philipp war schon früh klar: "Ich heirate nur einen Mann, der Tischtennis spielt." Und beim Tischtennisspielen lernten sich die beiden auch kennen. Nach 20 Jahren bei den Würzburger Kickers, bei dem sie unter anderem in der Bayernliga spielten, prägten sie seit Mitte der 70er Jahre die Tischtennis Abteilung des TSV Hohenfeld. Dabei spielte Hannelore Schmidt bis zum 75. Lebensjahr in der Damenmannschaft, war bayerische Seniorenmeisterin, ist heute noch Abteilungsleiterin und kümmert sich um die Finanzen des Vereins. Ihr Ehemann trainierte lange Jahre die Hohenfelder Jugend. Selbst beim Bau der TSV Sporthalle 1995 halfen sie ehrenamtlich mit, obwohl beide stets voll im Berufsleben standen. Helmut Philipp als Werkzeugmacher 45 Jahre bei Fichtel und Sachs, seine Frau arbeitete 38 ihrer 43 Jahre im Beruf in einer Zahnklinik. Ehrensache für den TSV Hohenfeld, dass beide Ehrenmitglieder im Verein sind. Helmut Philipp bedauerte, dass heutzutage die Bereitschaft zum Ehrenamt immer mehr abnimmt und neu zugezogene Einwohner sich nicht mehr am Dorfleben beteiligen, wie es früher noch viel häufiger der Fall war. 1959 war der Geldbeutel noch zu schmal, um sich eine Hochzeitsreise leisten zu können, doch jetzt ist es soweit: Mit ein wenig Verspätung holen die beiden Jubilare nun ihre Hochzeitsreise nach. In Begleitung von einem ihrer beiden Söhne treten sie schon bald eine Kreuzfahrt zu den kanarischen Inseln an. Auf dem Schiff wird auch einer ihrer sechs Enkelkinder sein, der dort als DJ arbeitet und sicherlich ein schönes Ständchen auf den Plattenteller legen wird.