Glückwunsch!Diamantene Hochzeit im Hause Berger

Gertraud und Alfred Berger feierten in Sickershausen diamantene Hochzeit. Die Ehefrau wurde 1938 als Gertraud Köhler in Sickershausen geboren. Nach der Volksschule wurde sie Hauswirtschafterin und betreute Haushalte in Kitzingen, ehe sie als Verkäuferin in einigen Geschäften in Kitzingen arbeitete.

Beim Frühlingsfest 1955 lernte sie beim Tanzen den aus Kitzingen stammenden ein Jahr älteren Alfred Berger kennen. Er erlernte nach der Volksschule das Schreinerhandwerk und arbeitete anschließend ein Jahr bei einem Büromöbelhersteller. 1956 meldete er sich freiwillig für drei Jahre zur neu gegründeten Bundeswehr. Nach der Entlassung wurde er Lagerist im Unternehmen Gauer und arbeitete sich in 26 Jahren bis zur Betriebsschließung zum Versandleiter hoch.

Bis zur Rente war er schließlich Hausmeister in der St. Martin-Schule. Das Paar hat sich von jung auf alles selbst erarbeitet, wie Ehefrau Gertraud unterstreicht. Das Leben sei bis heute von Zusammenhalt geprägt. Gemeinsam waren sie Mitglied im Wanderclub WVC Germania, Alfred Berger als Wanderwart und Kassier, zudem ist er Mitglied in der Lebenshilfe. Die Hochzeitsreise führte die Beiden nach Reiterswiesen, wo eine Bädertour in der Rhön begann. Neben Bürgermeister Klaus Heisel gratulierten zwei Kinder, vier Enkel und inzwischen ein Urenkel sowie viele Freunde und Bekannte.