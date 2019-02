Glückwunsch! Diamantene Hochzeit bei Sigrun und Reinhold Willms

Reinhold und Sigrun Willms feierten in Biebelried Diamantene Hochzeit. Das Jubelpaar stammt aus Würzburg, wohnt aber bereits seit 1972 auf dem Land im eigenen Häuschen. Reinhold Willms - Jahrgang 1934 - absolvierte nach der Volksschule eine Mechanikerlehre, legte die Meisterprüfung ab und arbeitete bis zum Rentenbeginn im Luitpoldkrankenhaus, wo auch die 1940 geborene Sigrun Braun aus Eßfeld als Stationshilfe angestellt war. Näher kennen gelernt hat sich das Paar beim Faschingsball am 7. Februar 1958. Genau ein Jahr später wurde in ganz kleinem Rahmen Hochzeit gefeiert. Am Abend ging es auf die Frankenwarte - wieder zum Faschingsball. Die Hochzeitsreise unternahm das Brautpaar gleich nach der Verlobung und noch vor der Hochzeit mit dem Motorrad nach Italien. Sigrun Willms besucht bis heute regelmäßig die Gymnastikstunde beim TSV Biebelried und betreut ihren Ehemann und den Blumengarten. Einer ganz anderen Freizeitbeschäftigung ging Reinhold Willms nach, als er jahrelang Hunde ausbildete. Zur Diamantenen Hochzeit gratulierten den beiden neben Bürgermeister Roland Hoh (links), Freunden und Bekannten auch zwei Töchter mit ihren Familien und zwei Enkel.