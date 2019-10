Glückwunsch: Christoph Tietze feiert 80. Geburtstag

Seinen 80. Geburtstag feierte am Montag Christoph Tietze aus Segnitz. Bekannt und beliebt bei Schülern, Eltern und Kollegen war er während seines Berufslebens als Lehrer an der Hauptschule Marktbreit tätig. Sein Lehramtsstudium führte ihn nach Berlin, wo er 1961 Zeuge des Mauerbaus wurde. Nicht nur in der Schule hatte Tietze Zeit seines Lebens mit Jugendlichen zu tun.

Er war Außerdem der Leiter der örtlichen Bücherei und hatte dadurch viel Kontakt mit jungen Menschen. 24 Jahre war Christoph Tietze im Kirchenvorstand, davon 18 Jahre Vertrauensmann, eine Aufgabe, die ihm am meisten Spaß bereitete. Sein schönstes Geburtstagsgeschenk bereiteten ihm seine Kinder: Eine Reise nach Schlesien, in die Hirschberger Gegend im Riesengebirge, wo die Wurzeln seiner Familie liegen. So konnte er die Enkelkindern, die er als seinen größten Reichtum bezeichnete, mit der Kultur und Traditionen seiner Herkunft vertraut machen, was ihm als geschichtsinteressierten Menschen nicht nur leicht fiel, sondern auch viel Freude machte. Sein Pensionärs Dasein verbringt das Geburtstagskind am liebsten in Geselligkeit und so verwundert es nicht, dass die ersten Gäste, unter ihnen Bürgermeisterin Marlene Bauer und Pfarrer Matthias Wagner, schon am Vormittag zum Gratulieren eintrafen, und es sich zusammen mit dem Jubilar, seiner Gattin und seiner Tochter gemütlich zu machen.