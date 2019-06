Mainbernheim vor 1 Stunde

Glückwunsch! Bianca und André Lenhard haben geheiratet

Am Samstag gab André Lenhard seiner Frau Bianca das Jawort in der evangelischen Kirche in Mainbernheim. Neben den 14 Feuerwehrkameraden überreichten die beiden Vorstzenden Holger Düll und Markus Gebert sowie die beiden Kommandanten Christian Zimmermann und Armin Grötsch die besten Glückwunsche für ihr gemeinsames Leben, so die Mitteilung. Mit einem dreifachen "Gut Wehr" ließen die Mainbernheimer Feuerwehrmänner beide noch einmal hoch leben, ehe es dann bei sommerlichen Temperaturen eine kleine Erfrischung gab.