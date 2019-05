Glückwunsch! Anton Kreim wird 90 Jahre alt

Dass der Jubilar 90 Lebensjahre hinter sich hat, sieht man ihm nicht an. Körperlich und geistig fit empfängt er die Geburtstagsgäste in seiner Wohnung und erzählt aus der lange zurückliegenden Zeit seiner Jugend und den schlimmen Kriegsjahren.

Im Sudetenland geboren, wuchs Anton Kreim dort mit drei Schwestern auf und besuchte bis zum Kriegsende das Gymnasium. Er entwickelte sich als Jugendlicher zu einem begeisterten Klavierspieler und Chormitglied. Gegen Ende des Krieges musste er als einzig übriggebliebener Klavierspieler den Organistendienst übernehmen, mit nicht ganz 16 Jahren. "Aber das hat phantastisch geklappt" schwärmt er. Detailgenau beschreibt er, wie er immer den Blasebalg an der Orgel bedienen musste, um die Töne zu bekommen.

Nach dem Tod seiner Mutter 1946 wurde die Familie aus der Heimat vertrieben und nach Niederbayern ausgesiedelt. Hier starb dann auch sein Vater und Anton kam in das Bischöfliche Knabenseminar in Straubing, wo er 1949 das Abitur ablegte. In Regensburg und dann in Würzburg studierte er Philologie (alte Sprachen) und Geschichte. Hierbei lernte er auch seine Frau Irmgard kennen. 1958 kam er an das Franken-Landschulheim Schloss Gaibach und unterrichtete dort Latein und Griechisch. Im Jahre 1960 heiratete er seine Irmgard. Der beliebte Lehrer war Fachbetreuer für die Altsprachen und Obmann des Bayerischen Philologenverbandes.

Seit seiner Hochzeit wohnt Anton Kreim in Volkach; in seiner derzeitigen Wohnung jetzt mittlerweilen 52 Jahre. Nach seiner Pensionierung 1991 blieb die Zeit für ihn nicht stehen. Neben der Musik konnte er nun ungezwungen seinem Hobby, den Studienreisen, nachgehen und ausgedehnte Bergtouren mit seiner Frau unternehmen. "Mein Mann ist so fit, dass er auch noch selbst Auto fährt", erzählt diese. Eine noch möglichst lange, gesunde Zeit wünschte ihm Bürgermeister Peter Kornell, der die Glückwünsche der Stadt Volkach überbrachte.