Glückwunsch! Alois Klebes feierte 70. Geburtstag

Seinen 70. Geburtstag feierte Alois Klebes in Kleinlangheim, der sich in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens verdient gemacht hat. Kommunalpolitisch war er erst Gemeinderat, dann zwölf Jahre zweiter Bürgermeister. Kleinlangheims Bürgermeisterin Gerlinde Stier würdigte den vorbildlichen Einsatz in der Dorfgemeinschaft und sagte, dass Klebes' ausgleichende und optimistische Art und Hilfsbereitschaft sehr geschätzt werde. Unermüdlich war Klebes im Vorstand mehrerer Vereine tätig (Obst-und Gartenbauverein, Schützengilde, Förderkreis Kirchenburg). Soweit es seine Gesundheit zulässt, unterstützt er die Vereine immer noch sehr gerne, heißt es in der Pressemitteilung. Überraschungsgast Landrätin Tamara Bischof bedankte sich bei Klebes für dessen Unterstützung bei ihrer ersten Kandidatur als Landrätin. Sie hob auch sein Engagement als Gewerkschafter der IG Metall und langjähriger Betriebsratsvorsitzender hervor, weshalb ihm 2018 die Fritz-Soldmann-Urkunde verliehen wurde.

Schützenmeister Steffen Wolf und Fred Gutjahr würdigten auf humorige Weise im Versmaß die Leistungen von Alois als Schützenmeister, Jugendleiter und als Schützenkönig. Der Bau des Schützenhauses forderte über 5000 freiwillige Arbeitsstunden von ihm ab, so dass der „Gottesdienst an vielen Sonntagen zum Arbeitsdienst im Schützenhaus“ umgemünzt wurde, ergänzte der Jubilar.

Alois Klebes wurde in Tauberbischofsheim geboren und kam vor über 50 Jahren zuerst als „Dreherlehrling“ zur Firma Rothe nach Kitzingen und später nach Kleinlangheim als er seine Frau Edith heiratete. Zwei Enkelkinder, seine Schwiegertochter und seine Frau feierten mit ihm. Er wünscht sich vor allem Gesundheit, so dass er noch viel Zeit mit seiner Familie verbringen kann. Sein liebstes Hobby sei das Schnapsbrennen.