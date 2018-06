Glückwunsch! Alois Fröhling feiert 80. Geburtstag

Glückwunsch!

Das Bundesverdienstkreuz 2017, die Ernennung zum Ehrenbürger des Marktes Schwarzach 2015 und eine Ehrung durch Landrätin Tamara Bischof für außergewöhnliches Engagement im Dienste der Allgemeinheit waren die herausragendsten Auszeichnungen unter vielen anderen für den lebenslustigen und äußerst aktiven Jubilar Alois Fröhling aus Schwarzach, dem man die 80 Jahre keinesfalls ansieht. „Man kann nicht alles aufzählen, was mein Mann an Ehrungen bekommen hat“, meinte stolz seine Ehefrau Viktoria, die ihn 1957 in Hörblach, seinem Geburtsort, geheiratet hatte. Die zwei Söhne, Gottfried und Christoph, haben ihnen mittlerweile sechs Enkel und zwei Urenkel geschenkt. Nach einer kaufmännischen Ausbildung hatte Fröhling 33 Jahre bei der Firma Gauer in Kitzingen gearbeitet und anschließend noch 15 Jahre in Würzburg. „Exakt im Jahre 2000 bin ich dann in Rente gegangen – aber dann gings erst richtig los“, meinte das Geburtstagskind. Jeden Tag viele Kilometer Radfahren und die intensive Pflege seines herrlichen Gartens gehören zu seinen sportlichen Aktivitäten. Bis vor kurzem war er auch begeisterter Skifahrer, „aber jetzt machen die Knie nicht mehr mit“, so der Schwarzacher. Neben einer zehnjährigen Mitgliedschaft im Gemeinderat ist Fröhling noch Vorsitzender im Dreifaltigkeitsverein Stadtschwarzach, seit 65 Jahren Küster in der Kirche Hörblach und seit 25 Jahren auch in Stadtschwarzach. Derzeit plant er als Wallfahrtsleiter zum 50. Mal die Wallfahrt nach Gößweinstein, an der er schon 65 Mal teilgenommen hat. „Der Alois hat die Ehrenbürgerschaft mehr als verdient“, lobte ihn Bürgermeister Volker Schmitt – und ein Gast aus der zahlreichen Gratulantenschar äußerte die Hoffnung, „dass unser Alois uns noch lange erhalten bleibt“.