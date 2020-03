Glückwunsch: 95. Geburtstag von Bruder Silvanus

Bruder Silvanus Weippert OSB wird am Samstag 95. Jahre alt. Am Fest des heiligen Benedikt, das traditionell am 21. März gefeiert wird, wurde er im Jahr 1925 als Gottfried Weippert in Rimpar bei Würzburg geboren, heißt es in einer Pressemitteilung des Klosters.

Nach dem Besuch der Volksschule erlernte er den Beruf des Zimmerers, den er 1942 mit der Gesellenprüfung abschloss. Direkt im Anschluss wurde er zum Wehr- und Kriegsdienst eingezogen und geriet von 1944 bis 1950 in russische Kriegsgefangenschaft.

Nach seiner Rückkehr nach Unterfranken arbeitete er in Würzburg als Zimmermann bis er 1952 um die Aufnahme in die Abtei Münsterschwarzach bat.

Am 20. März 1952 trat er ins Kloster ein und erhielt den Ordensnamen "Bruder Silvanus". Mit der Feierlichen Profess schloss er sich 1957 dem Kloster und Mönchskonvent auf Lebenszeit an.

Als gelernter Zimmermann war er fast sein gesamtes Klosterleben in der klösterlichen Bauabteilung und in der Zimmerei tätig. Bruder Silvanus wirkte bei fast allen Neu- und Umbauten ab den 1950er-Jahren in der Abtei mit, etwa beim Bau des Gymnasiums, des Gästehauses und beim Bau der verschiedenen Klosterwerkstätten.

Mitbrüder und Mitarbeiter schätzen seinen großen Einsatz auf den Arbeitsstellen und sein vorbildliches persönliches Leben im Kloster. Bis ins hohe Alter verrichtete er seine Tätigkeit in der Zimmerei. Nun verbringt er seinen Lebensabend auf der Krankenstation des Klosters.