Glückwunsch!90. Geburtstag Marianne Fahmer

Marianne Fahmer aus Marktsteft feierte am Sonntag im Kreise ihrer Lieben ihren 90. Geburtstag. Geboren wurde sie am 14. April 1929 in Segnitz als eines von sieben Kindern des Ehepaares Hans und Babette Stang. Nach der Schule arbeitete sie in einem Haushalt in Bopfingen, wo sie ihren ersten Mann Oskar Stahl kennenlernte, den sie 1949 heiratete. Aus dieser Ehe gingen vier Kinder hervor. Nach dem frühen Tod des Ehemannes 1973 war sie alleine für die Familie verantwortlich und verdiente Ihren Unterhalt für sich und ihre Kinder in einem Gärtnerbetrieb in Segnitz.